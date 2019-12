Új lakást a fa alá?! Inkább fát az új lakásba!

Elérkezett az év utolsó hónapja, így az áfa mértékének drasztikus változása miatti, hatalmas lakásár kedvezmények is már csak alig egy hónapig érhetőek el, így aki teheti, annak érdemes új lakást vennie. Az ünnepi készülődés közben is szenteljünk ennek figyelmet, és ne menjünk el a hihetetlenül kedvező lakásvásárlási konstrukciók mellett, mivel ezúttal valóban egy soha vissza nem térő alkalomról van szó. Nézzük meg részleteiben is ezt, mégpedig egy Angyalföldön most épülő projekt példáján. (tovább…)