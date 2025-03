Túlárazással nehezítik meg a tulajdonosok saját ingatlanuk eladását

Szakértők szerint az eladók gyakran téves információk vagy a piaci trendek félreértelmezése miatt még mindig túlárazzák ingatlanaikat, akár 20-30 százalékkal is.

A túlárazottság régóta probléma az ingatlanpiacon – okai pedig szerteágazóak -, és úgy tűnik, hogy az elmúlt fél évben sem változott a helyzet a fellendülés jeleit mutató piacon. Igaz, egyes szakértők szerint most beérhet az ára a korábban túlárazott ingatlanoknak – már amennyiben nem emeli őket tovább a tulajdonos.

Ahogy egyre több pozitív hír jelent meg a hazai lakóingatlan-piac jövőjéről, úgy egyre inkább fokozódott az egyébként is jellemző túlárazottság az eladó ingatlanoknál – mondta Pagács-Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának vezetője, aki szerint az elmúlt hónapokban folyamatosan növekedett a túlárazott ingatlanok száma a tévesen értelmezett információk miatt, így átlagosan 20-30 százalékra becsülte a túlárazottság átlagos mértékét. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy a rossz árazás nagyon gyakran akkor fordul elő, ha több ingatlanközvetítő iroda is hirdeti az ingatlant, ami ilyenkor felkészítve sincs az eladásra.

Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy az eladók a hírek hatására, és mert egymást figyelték az árazás tekintetében, egyre magasabbra emelték a kínálati árakat, melynek eredményeként sok ingatlannál jelentős túlárazottság jelent meg. Pedig a szakértő a már korábban megszokott 5-10 százalékos túlárazottságot nem is tekinti olyan mértékűnek, ami akadályozná a sikeres eladást. Ehelyett azonban akár 20 százalékot meghaladó túlárazással is lehetett találkozni egyes hirdetéseknél, mely igencsak megnehezítette az érintett ingatlanok értékesítését.

Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője ehhez hozzátette, hogy ha egy ingatlant a saját tulajdonosa áraz be, akkor a legtöbb esetben akár 10-20 százalékkal is felülértékeli. Azért szerencsésebb, ha az árazásban egy ingatlanközvetítő is közreműködik, mert így az értékesítés is gyorsabban menne. Azt is megjegyezte, hogy a túlárazott ingatlanoknál a folyamatos árcsökkentés – minden ellenkező hiedelemmel szemben – egyáltalán nem növeli a sikeres értékesítés esélyét.

Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője is úgy látja, hogy problémát okozott a piacon az elmúlt hónapokban is a túlárazottság, azaz bár emelkedtek az árak, a tulajdonosok ennél jóval nagyobb mértékben árazták túl az ingatlanaikat, akár 15-20 százalékkal magasabbra, mint a piaci árak. Ennek hatására persze az értékesítési idő hosszúra nyúlik, miközben a tulajdonos kénytelen folyamatosan csökkenteni az árat, és aztán a folyamat végén lehet, hogy rosszabbul jár, mintha eleve piaci árral indított volna.

Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője is úgy vélekedett, hogy továbbra is jellemző volt a túlárazottság a piacra az elmúlt időszakban, ami szerinte leginkább a nagyobb alapterületű ingatlanokat érintette. A túlárazottság okát pedig abban látta, hogy a kisebb lakásokra jellemző négyzetméterárral számolnak a tulajdonosok, mely természetesen a nagyobb méreteknél már nem érvényes.

Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője ehhez még hozzáfűzte, hogy a családi házak nagyobb mértékben voltak túlárazottak, viszont az elmúlt hónapokban kialakult áremelkedés során elkezdték utolérni a valós értékesítési árak a korábban túl magasra beállított irányárakat ebben a szegmensben is.

Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan csepeli és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője is elképzelhetőnek tartotta, hogy a korábban túlárazott ingatlanoknak fokozatosan, úgymond beérik az ára, és ha tovább nem emel rajtuk a tulajdonos, akkor a korábban meghatározott áron akár értékesíteni is tudja az ingatlanát. Ugyanakkor a vevői oldalon az látható, hogy a 2-3 millió forinttal túlárazott ingatlanok iránt nem igazán mutatkozott érdeklődés.

Nagy Aloisia Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai részeken aktív szakmai vezetője is azt hangsúlyozta, hogy túlárazottság volt jellemző a kínálatra, azonban további áremelkedés esetén pár hónap múlva a piaci árak utolérhetik a korábban túl magasnak tűnő hirdetési árakat. Kérdés, hogy meddig tart ki az árak növekedése. Mert az eddigi áremelkedés is már jelentős volt, így egy idő után elérhet a piac arra a szintre az áraknál, amikor elkezd csökkenni a fizetőképes kereslet – tette hozzá a szakértő.