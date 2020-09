Továbbadták a patinás budapesti szállodákat

Covivio Hotels S.A ingatlanüzemeltető 573 millió euró értékű tranzakcióban során vásárolt meg nyolc luxushotelt Värde Partnerstől, mint eladótól – tájékoztatott a vevőt képviselő Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda. Az üzlet részei a budapesti New York Palace és a New York Residence szállodák is.