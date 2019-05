Tolják a 4G-t a nagyik, dédik: nincs megállás, rengetegen szálnak be

Az ötvenesek körében egyre népszerűbb az okostelefon, és a fotót megosztó hetven éven felüli netezők negyede posztolt már szelfit magáról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legfrissebb, 2018-at vizsgáló kutatása szerint. Az is kiderült: a húsz év alattiaknál az internet szinte az egyetlen információforrás, és ötödük már egyáltalán nem néz tévét. A hatóság évek óta tartó kutatássorozata többek között arra is rámutat: az emberek ma már olyan, számukra monotonná vagy unalmassá váló helyzetben is előveszik okostelefonjukat, ami korábban udvariatlanságnak számított: például szórakozóhelyen, koncerten, moziban, színházban, munkaértekezleten, iskolai órán, evés közben, vendégségben.