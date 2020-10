Több milliós árengedménnyel és nyílt nappal vár a Metrodom!

Új építésű lakások esetében sokszor hosszú hónapokat, akár éveket kell várni, míg megtekinthetjük a lakást, amelyet esetleg korábban már megvásároltunk. A Metrodom új építésű lakóparkja, a IX. kerületi City Home L-M viszont most megnyitja kapuit a látogatók előtt! Az érdeklődők a közösségi helyiségeket és egy berendezett mintalakást is megcsodálhatnak, a még szabad lakások pedig most akár 4 millió forintos árengedménnyel megvásárolhatók, rendkívül kedvező fizetési feltételek mellett. (tovább…)