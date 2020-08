Te jó ég, ennyi millióba fáj ma egy 2 szobás lakás felújítása!

A lakás megvétele mindig drága, de a teljes felújítása sem olcsó. Így viszonylag ritkán vágnak bele az emberek egy teljes lakásfelújításba, így a többség nem feltétlenül van tisztában a felújítási árakkal, költségekkel. Ahogy azzal sem, hogy vajon egy panel vagy egy téglaépítésű lakás felújítása kerül-e többe: mutatjuk, melyik a drágább.

Az elmúlt években jelentős mértékben emelkedtek az ingatlanok felújítási költségei, melyben a már sokat emlegetett, építőiparban jellemző munkaerőhiány, illetve az alapanyagárak emelkedése játszott közre. Érdemes tudni, hogy ennek következtében az ingatlanpiacon egyébként az a jellemző tendencia alakult ki, hogy a vevők elsősorban a felújított ingatlanok vásárlását preferálták, még ha ennek árát bele is kalkulálta az eladó az értékesítési árba. Felújítani ugyanis nem volt könnyű, sem olcsó. De mennyire?

“A mi tapasztalatunk, hogy egy panellakást négyzetméterenként mintegy 100 ezer forintból, míg egy téglaépítésű lakást négyzetméterenként körülbelül 150.000 forintból lehet felújítani, de valójában egy felújítás sokkal drágább is lehet, ha extra anyagokat és különleges műszaki megoldásokat alkalmazunk” – szögezte le Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos-ügyvezetője.

Ebből kiindulva egyszerű a kalkuláció, és kiderül, hogy bizony egy 50-55 négyzetméteres panellakásfelújítási költsége – amennyiben teljes felújításra kerül sor – átlagos összeggel számolva is 5-5,5 millió forintból jön ki, míg egy ugyanekkora téglalakás esetében 7,5-8 millió forinttal lehet kalkulálni.

Ennél csak abban az esetben lehet lejjebb szorítani a költségeket, ha mindössze esztétikai felújításra kerül a sor, de akkor is minimum négyzetméterenként 60 ezer forinttal kell számolni – derült ki Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodája szakmai vezetőjének a szavaiból. Ebben az esetben egy 50 négyzetméteres panellakásra legalább 3 millió forintot kell költeni, de ha valóban teljes körű és igényes felújításban gondolkodunk, és a gépészet is korszerűsítésre kerül, akkor az könnyen “felszippant 5 millió forintot”.

Miért ennyi? Amire nem gondolunk…

Ez sokak számára talán soknak tűnhet, a helyzet azonban az, hogy egy ilyen felújítás bizony sok olyan tételt is tartalmaz, melyre a felújítani szándékozó tulajdonosok általában nem gondolnak. Mik is ezek? Ide tartozik például az, hogy egy ingatlant nem csak burkolni és festeni kell, hanem egy teljes felújítás esetén szinte biztosan cserélni kell a bejárati ajtót, az ablakokat, az árnyékolókat, a belső ajtókat és a tokokat, általában a teljes gépészetet, a szanitereket, de még a lámpákkal és a konyhabútorral is érdemes számolni.

Balla Ákos szavaiból az is kiderül, hogy a költségek egy téglaépítésű lakás esetében még magasabbra kúsznak. Ennek oka többek között az, hogy a festés előtti munka is kicsit összetettebb, gondoljunk csak a glettelésre, ami panellakásnál nem merül fel költségként. De még komolyabb tétel a fűtésrendszer, hiszen a téglalakásoknál gyakran egyedi fűtésről van szó, ami a kazán és kémény cseréjét, illetve felújítását is jelenti, ez pedig önmagában mintegy 1-1,5 millió forintra rúg – fűzte hozzá a szakértő.

Elegáns, jobb helyen drágábban dolgoznak!

És persze azon se lepődjön meg senki, hogy ha olyan kerületben vásárol, ahol magasabbak az ingatlanárak, akkor az árajánlatnál a “mesterek ceruzája is vastagabban fog” – fogalmazott Balla Ákos.

És habár a belső kerületek jelentős része sem tartozik az olcsóbbak közé, ezeken a belvárosi részeken még olyan kiadásokkal is számolni kell egy felújítás során, mint ami az építőanyagok vagy a sitt körülményesebb mozgatásával jár, illetve sokszor felmerül közterület használati díj is, de nem ritka az sem, hogy még a munkások fizető parkolását is figyelembe kell vennünk, hiszen ők a szerszámokkal, alapanyagokkal megrakodva, nem pedig tömegközlekedéssel érkeznek a felújítandó lakáshoz – tette hozzá.

Szintén érdemes kiemelni, hogy a 100, illetve 150 ezer forintos négyzetméterenkénti költség inkább csak az átlagot, vagy inkább az átlagosan elfogadott minimumot jelöli, ugyanis amint megjelennek az extra igények, a megszokottnál jobb minőségű és kivitelezésű alapanyagok és megoldások, az ár hirtelen a többszörösére ugrik.

Mikor éri meg a luxus?

Nyilván persze egy lakótelep közepén álló panellakás esetén nem igazán éri meg luxusminőségbe fektetni a felújításnál, hiszen ha eladósorba kerül az ingatlan, a felújítás költségét egyetlen vevő sem lesz hajlandó megfizetni.

Ugyanakkor egy jó adottságú belvárosi téglalakásnál vagy egy felkapottabb környéken található ingatlannál érdemes átgondolni a felújítás minőségét, ha a közeljövőben eladást tervezünk.

Hiszen, mint arra Rácz Gyula László felhívta a figyelmet: a minőségi, sőt luxus-kivitelű, teljes körű felújítással akár jól is járhat egy eladó lakás tulajdonosa, egyrészt mert az ingatlan hamarabb vevőre találhat, másrészt mert az eladó akár piaci szempontból “túlzó” árat is kérhet érte.

Miért? Mert a vevők ugyanis már egy jó ideje elsősorban a felújított, jó állapotú, szép ingatlanokat keresik, és ezek árát hajlandóak is megfizetni – például úgy, hogy vállalják egy nagyobb hitellel járó terheket -, mert akkor elkerülhetik a sok macerával, sok hünapnyi szervezőmunkával, idegesjedéseel, mester-hajkurászással és a fenti óriási költségekkel járó felújítást.