Szombathelyt a nyugat királynőjének is nevezik. Az ország tizedik legnépesebb városa és harmadik legsűrűbben lakott megyeszékhelye. Szombathelyen mindenki találhat kedvére való kikapcsolódási lehetőséget, de a környék is számos élményt nyújt. A város még mindig nagy népszerűségnek örvend a fiatal párok és a családosok számára is egyaránt. Mai válogatásunkban olyan ingatlanokat hoztunk, amely remek ajánlat lehet a számodra…

The post Te is élnél Szombathelyen? – Kiváló infrastruktúra egy boldog városban appeared first on Otthontérkép Magazin.