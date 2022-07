A Facebookon lóg sok ember, így azon belül is a Marketplace (Piactér), az elmúlt években egyre jelentősebb szerepet tölt be az ingatlan- (és minden egyéb) apróhirdetések piacán Magyarországon. Van, aki másutt már nem is hirdet, épp ezért bajban lehet, ugyanis nagyon elképzelhető, hogy még a nyáron megszűnik a Facebook európai működése egészen december 31-ig. Mi…

The post Te is a Facebookon hirdetsz ingatlant? Lehet, hogy már nem sokáig! appeared first on Otthontérkép Magazin.