Több ezer lakás felépülése kérdéses az áfa-döntés nélkül

Az elmúlt évben 14 389 új lakás épült, 4395-tel, 44 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján az építendő lakások száma 37 997 volt, 20,4 százalékkal több az előző évinél – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A késő áfa-döntés azonban nagyon lefékezheti ezt a lendületet.

A használatba vett lakások száma 50,7 százalékkal nőtt a megyei jogú városokban, 69,2 százalékkal a többi városban és 64,8 százalékkal a községekben. Az engedélyezett és bejelentett lakásépítések száma a megyei jogú városokban 9,0 százalékkal csökkent, a többi városban 9,2 százalékkal, a községekben 26,6 százalékkal nőtt. A használatba vett lakások átlagos alapterülete 6 négyzetméterrel 100 négyzetméterre nőtt. A lakásépítés változatlanul közel fele-fele arányban oszlik meg a természetes személyek és a vállalkozások között. A budapesti növekedés megtorpanását az értékesítésre és bérbeadásra épített lakások számának 8,6 százalékos csökkenése okozta.

A Duna mellett épül a Marina Garden. Több infóért kattints a képre!

“Örvendetes a tavalyi rekord, de már 2019-ben és még inkább 2020-ban a bejelentetthez képest legalább 30 százalékkal, vagyis 5-7 ezerrel kevesebb új lakás épülhet, ha a kormány heteken belül nem dönt egyértelműen az 5%-os áfa időszakának meghosszabbításáról” – mondta Mester Nándor, az Otthontérkép Csoport vezető elemzője. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a mégis elinduló beruházásokon belül a kisebb lakások felé tolódhat el a kereslet a 22 százalékos áfa-növekedés miatt, a potenciális vásárlók ugyanis vélhetően nem vállalnak ekkora pluszterhet és az eredeti lakásméretükhöz képest kisebb, de új otthon mellett fognak szavazni. Ez a trendváltás viszont nem egészséges és késlelteti a családok többségénél az élhetőbb lakáskörülmények kialakulását.

A VIII. kerületi Lujza utcai lakások is jó ár-érték arányt képviselnek. További infóért kattints a képre!

„Várakozásaink szerint lassuló ütemben, de tovább nőnek majd a kivitelezési költségek, ezért – valamint az új lakások iránti erős kereslet miatt – az új építésű otthonok áremelkedése sem áll meg. 2018-ban a fővárosi újlakások áránál 8-10 százalékos növekedése várható” – kommentálta Földi Tibor, a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia Zrt. vezérigazgatója a KSH adatait. A Cordia prognózisa szerint az idén az ingatlanfejlesztők által meghirdetett határidők alapján akár 10 000 új otthon is megkaphatja a használatba vételi engedélyt Budapesten, ami több mint háromszorosa a 2017-ben mért közel 2800-as értéknek.

Zugló kellemes részén lesz a Thermal Zugló komplexum újabb épülete. Több infóért kattints a képre!

„A kiadott új építési engedélyek száma ugyanakkor már 2018 év végétől csökkenésbe válthat, ha a kormány nem hosszabbítja meg vagy teszi véglegessé az új építésű lakóingatlanok 5 százalékos áfáját” – hívta fel a figyelmet Földi Tibor. E várható csökkenés oka, hogy az akkor elinduló projekteket már nem lehet majd befejezni 2019 előtt, márpedig a jelenleg ismert tervek szerint 2020-tól újra a 27 százalékos áfakulcs lesz majd érvényben az új lakások esetében.

A XI. kerület népszerű részére tervezték a Tetris házat. Infókért kattints a képre!

Az OTP Budapesti Újlakás Értéktérképe szerint 2018-ban 9 ezer társasházi lakás építésének befejezése várható a fővárosban (ám ezek nem mindegyike fog használatba vételi engedélyig eljutni), ami több mint kétszerese a tavalyi volumennek. „Az élen a XIII. kerület áll 2400 lakással, melyet a XI. kerület követ 1300 ingatlannal, majd a VIII. és IX. kerületek egyenként közel ezerrel. Ráadásul a piac egészét monitorozó adatbázisunkban már most tízezer feletti megépülő lakást látunk 2019-re is. Addig tehát mindenképpen kitart a lakásépítési lendület” – mondja Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Kérdés ugyanakkor, hogy mi lesz a 2016-ban eredetileg négy éves időtávra bevezetett ösztönzőkkel. Ha 2020-tól újra 27%-ra emelkedik az új lakások áfája, az további áremelkedést generál ebben a szegmensben. Félő, hogy ez a mostani keresleti boom végét jelentené, ami természetesen a kínálatot is látványosan visszafogná, ugyanakkor ez a lakásépítések „tehetetlensége” miatt a számokban csak 1,5-2 év késéssel jelentkezne.