Támogatja ősztől a kollégisták lakhatását az ELTE

Ősztől lakhatási támogatást kínál az ELTE a kollégisták számára, ugyanis a járványhelyzetre tekintettel a kollégiumokban is több változást vezetett be az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE). Például alternatív szálláshelyeket is kínálnak kollégistáik számára.

Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja közleményében azt írta: a szobákban elszállásolható diákok számát kettőre csökkentették, hogy az ajánlott védőtávolság tartható legyen, továbbá kézfertőtlenítőket helyeztek ki a bejáratoknál, és a takarítás is gyakoribb lesz az épületekben.

Az alternatív szálláslehetőségeket is elérhetővé tettek, amelyekre – a nemrég lezárult kollégiumi felvételi adatai alapján – nyitottak az egyetem kollégistái: csaknem 90 százalékuk nyilatkozott ugyanis úgy, hogy kollégiumi férőhely hiányában élne a lakhatási támogatással a következő félévben.

Az óvintézkedések miatti létszámkorlátozás az intézmény vidéki kollégiumait nem érinti.

Az intézmény 17 kollégiumot és szakkollégiumot működtet vagy bérel az országban, ezek közül 11 Budapesten található.

Kollégiumi épületein kívül egy csaknem 200 ember elhelyezésére szolgáló apartmanházat vettek bérbe a magyar hallgatók számára, a nemzetközi hallgatók részére pedig egy 500 férőhelyes magánszállást biztosítanak, valamint további 900-1300 férőhelyet kötöttek le kedvezményes áron elérhető szálláshelyeken, így összesen körülbelül 1600-2000 hallgató elszállásolására alkalmas albérleti és magánkollégiumi lehetőség érhető majd el a diákok számára.

(MTI)