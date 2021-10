Amennyiben friss levegőre, zöld környezetre és saját kertre vágyunk, nem feltétlen kell vidékre költözni. Budapesten is találhatóak nagyszerű házak, ráadásul kedvező áron is hozzájuk juthatunk. Igaz, ezekre az 50 millió forint alatti fővárosi ingatlanokra többnyire Budapest szélén akadhatunk, azonban tömegközlekedéssel így is egyszerűen eljuthatunk a belvárosba. A XVII. kerület legkedveltebb részén, a kertvárosban található ez…

The post Szép fővárosi házak várnak 50 millió forint alatt appeared first on Otthontérkép Magazin.