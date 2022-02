Bárhol veszünk ma ingatlant, a minőség legalább annyira fontos tényező, mint a lokáció. Különösen igaz ez most, amikor az ingatlanárak ennyire elszálltak és rengeteg silány beruházás épül. Mi kell ahhoz, hogy tényleg minőségi ingatlant találjunk? Nos, érdemes megnézni a beruházó és a kivitelező referenciáit is, illetve sokatmondó lehet az is, ha ugyanaz a beruházó ugyanazzal…

The post Századfordulós hangulat és 21. századi minőség egy árnyas ligetben, a Balatonnál appeared first on Otthontérkép Magazin.