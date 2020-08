Szakértő szemmel: a biztonságos bérbeadás 4 aranyszabálya!

Az ingatlan bérbeadás mindig is egy érzékeny téma volt az emberek közt, hiszen rengeteg rémhírt és rossz tapasztalatot lehet hallani. Az Otthontérkép és az Ingatlantájoló által felkért szakértő szerzőnk most főként a lakást kiadónak ad praktikus és igen hasznos tanácsokat.

Alapvetően kialakult egy negatív előítélet a bérlőkkel kapcsolatban, hiszen azon emberek nagy része, akik még nem adtak ki ingatlant, meg vannak győződve arról, hogy vigyázni kell a bérlőkkel, mert lelakják az ingatlant, nem fizetnek és nem akarnak kiköltözni. Persze a bérlők és bérelni vágyóknak is megvannak a negatív tapasztalatai a bérbeadókkal szemben, így mindkét oldal be tud számolni negatív és pozitív tapasztalatokról is.

Ebben a cikkben tulajdonosi, bérbeadói oldalról közelítem meg a bérbeadást. A fentebb említett félelmek sajnos valósak, így szeretnék tanácsokat adni, amit megfogadva sokkal biztonságosabb lesz az ingatlan kiadás a jövőben. Ezen pontokat alkalmazom Én is munkám során.

1. Az ingatlan felkészítése

A minőség vonzza a minőséget, azaz, ha igényes, tiszta ingatlant kínálsz, akkor igényes érdeklődők is fognak megjelenni. Bérbeadás előtt érdemes egy koncepciót létrehozni a célközönséggel kapcsolatban és ennek megfelelően felkészíteni az adott lakást vagy házat. (Célközönség lehet a diákok, gyermekes családok, párok, stb.) Itt nem egy teljes home staging-re (avagy legyen színház a lakás – erről itt írtunk – a szerk.) gondolok, hanem megfelelő higiéniai és esztétikai állapotra. Ez alapvető dolognak tűnik, de rengeteg olyan ingatlannal találkozom, ahol nincsenek meg az alapvető kritériumok és ezáltal nem is érkezik olyan érdeklődő, aki bizalmat keltő lenne. Mindig úgy adj ki lakást, hogy akár fordított esetben Te is beköltöznél.

.

2. Megfelelő szűrés

Hirdetések feladása után két lépcsőben lehet elvégezni a szűrési folyamatot. Első körben már a telefonban, míg a második körben személyes találkozó alkalmával. Érdemes minél több információt gyűjteni, ami alapján utána lehet nézni az adott érdeklődőnek. Mai világban a közösségi felületek (Facebook, Instagram, Youtube) előtérbe kerültek, így az esetek 70-80 %-ban releváns információkat lehet beszerezni onnan a bérlőről és a mikor környezetéről. Ezen kívül a megadott iskola, munkahely is jó, ha leinformálható.

Kiadó lakást keres a fővárosban? Nézzen körül az Ingatlantájoló oldalon is!

3. Jogi háttér – szakemberek felkeresése

Ha bárminemű kérdés, bizonytalanság felmerülne, akkor érdemes felkeresni ügyvédet, ingatlanközvetítőt vagy könyvelőt. Egy jó szakember tanácsaival, segítségével rengeteg terhet levesz a válladról.

Bérleti szerződés

A bérleti szerződés aláírása előtt érdemes egy tulajdoni lapot bemutatni a bérlőnek, hogy Ő is lássa azt, hogy valóban a tulajdonostól, vagy a tulajdonos meghatalmazottjától fog bérelni. Ami számomra kicsit fura, hogy nem sok bérlő kéri ezen dokumentum bemutatását, de nagyon is szükséges. A jogi háttér ellenőrzése mellett pedig plusz bizalomépítő funkciója is megvan a dolognak két fél között.

Az interneten rengeteg egyszerű bérleti szerződés minta fent van, ami alapnak jó, de azért közel sem tökéletes. Ezen nem érdemes spórolni, hiszen egy olyan szerződés kell, amely mindkét felet megfelelően képviseli és olyan keretek között tartja, amely megalapozza a sikeres együttműködést. Általában az ingatlanközvetítők rendelkeznek már jól bevált szerződésekkel, de ha nem közvetítő segítségével adod ki az ingatlant, akkor érdemes egy ügyvédet felkeresni, hogy segítsen a megfelelő bérleti szerződés megszerkesztésében.

Képes és videós leltár

Sokszor vita van a bérbeadó és bérlő között a bérleti időszak és a szerződés lejárta után arról, hogy az ingatlan állapota megegyezik-e a korábbi átadáskori állapottal. Ez egy fontos kérdés, hiszen ilyenkor a kaució teljes visszaadása forog kockán. Megelőzve a vitás helyzetet Én azt szoktam javasolni, hogy a szerződés aláíráskor írjanak a felek egy szerződéshez csatolt mellékletet, ami tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, mérőóra állásokat és egy leltárt, hogy milyen felszerelés, ingóságok maradnak a lakásban. Ezen felül készítsenek rengeteg képeket, videókat és ezeket az anyagot egy közös e-mailezés keretein belül küldjék át egymásnak.

Közjegyzői nyilatkozat – hihetetlenül fontos!!!

Közjegyzői okirati formába tudja foglaltatni a bérbeadó a teljes bérleti szerződést vagy a kiköltözésre és a bérleti díj megfizetésére irányuló egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot is. Ennek kifejezetten nagy a jelentősége, hiszen a jogszabályban részletesen leírt feltételek esetén a bérbeadónak nem kell peres eljárást kezdeményezni a bérlővel szemben a bérleti díj nem fizetése és a szerződés felmondása esetén. A kiköltöztetést, az elmaradt bérleti díjat, rezsi költséget végrehajtás útján ki lehet kényszeríteni. Ez óriási védelmet nyújt a bérbeadó számára.

Minden esetben nagyon fontos legalább a bérlő által aláírandó, egyoldalú, bérleti díj fizetésére és a kiköltözésre irányuló kötelezettségvállaló nyilatkozat elkészítése. Amely bérlő nem akarja ezt aláírni, azzal szerintem nem is érdemes tovább tárgyalni.

4. Legyen rendben az adózás, nem csak mert így helyes, hanem mert ennek híján támadhatók leszünk!

Alapvető dolognak kellene lenni, hogy bérbeadás esetén a bérbeadó megfelelően adózik a befolyt bevétel után. Ahhoz, hogy bérbeadóként „megtámadhatatlan” legyél, úgy az adózás részének is rendben kell lenni. Érdemes ezzel kapcsolatban egy könyvelőt felkeresni, aki tájékoztatni fog a hatályos szabályokkal és lehetőségekkel kapcsolatban.

Remélem, hogy tanácsaimmal segíteni tudtalak a bérbeadás rögös útján.

Kérdése, észrevétele van?

Keresse szerzőnket, Grabant János ingatlanközvetítőt

https://www.facebook.com/grabantjanosingatlan

Kiadó lakást keres? Nézzen körül az Ingatlantájoló oldalon is!