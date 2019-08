Súlyos pénzeket költhetnek sulikezdésre a celebek: ők sem ússzák meg az őrületet

Nemsokára a celebgyerekeknek is becsengetnek, vissza kell ülni az iskolapadba. A legtöbb híresség gyermeke már nagyon várja a sulit, néhány szülő pedig gőzerővel készül az évkezdésre. Laky Zsuzsi például már egy hónapja megvett mindent az iskolakezdésre, Marsi Anikóék azonban az utolsó pillanatra hagyták a dolgot, inkább élvezik még a nyarat. Akármikor is kell beszerezni a tanszereket, a hírességeknek is zsebbenyúlós lehet a tanévkezdés: egy gyerk beiskolázása is súlyos tízezrekbe kerül, hát még, ha valahol többen vannak.