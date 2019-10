Strandolni nem nagyon, de lakni azért jó a Balti-tenger partján

Észak-Lengyelország tengerpartja, a Balti-tenger déli melléke nem a strandjairól híres, de a helyieknek azért van itt néhány fontos üdülőváros. Az egyikben, Sopot városában pedig egy magyar cég épít rövidesen lakásokat. Nem is keveset!

Varsó, Krakkó és Gdansk után a tengerparti üdülőváros, Sopot piacára is belépett a Cordia, ahol a – érdekes választással – éppen a magyar-lengyel barátság napjáról elnevezett utcában fog építkezni. Ezzel együtt a magyar vállalat – az eddig átadott több mint ezer lakás után – a következő négy év során 17 projekt keretében további mintegy 2600 otthon felépítését tervezi az ígéretes piacnak számító négy lengyel városban.

A múltbéli teljesítmény is erős: a Cordia Lengyelországban eddig több mint ezer lakást adott át, hamarosan pedig további közel 600 új otthon készül el, négy projekt építési munkálatai ugyanis jelenleg is zajlanak. Varsóban a Zielone Bemowo két üteme épül, összesen több mint 300 lakással, Krakkóban pedig két fejlesztés keretében összesen mintegy 250 otthont ad át a vállalat az idén, illetve jövőre. Előkészítési szakaszban további 10 projekt van, ezek keretében Cordia hamarosan összesen 1400 lakás építését tervezi Varsóban, Krakkóban, Gdanskban és – most először – Sopot városában.

Sopot Észak-Lengyelországban, a Balti-tenger partján található üdülőváros, Gdanskkal és Gdyniával együtt alkotja a Trójmiasto (azaz Hármasváros, angolul Tri-City) néven ismert városegyüttest. A Cordia beruházása a 23 Marca utcában valósul meg, ami szimbolikusnak is tekinthető, hiszen az utca a lengyel-magyar barátság napjáról, március 23-áról kapta a nevét.

Az 1400 lakáson túl ráadásul – előzetes megállapodások alapján – további több mint 600 otthon fejlesztésére van kilátás Varsóban, amelyek 2022-2023-ban készülhetnek el. A Cordia célja, hogy a rendkívül erős helyi versenytársak között a 10 legnagyobb szereplő közé küzdje fel magát Lengyelországban, évi 1500-2000 lakás átadásával.

„Lengyelország vezető városait egyrészt az teszi vonzóvá, hogy a gazdaság és az újlakáspiac a válság évei alatt is stabil maradt, másrészt kedvező, hogy a legfeljebb 150 négyzetméteres új otthonokra 8%-os kedvezményes áfakulcs érvényes, és csak az e feletti alapterületre vonatkozik a 23%-os kulcs. Ennek megfelelően a Cordia tovább bővíti a lengyel portfólióját, jelentős beruházások előkészítésén dolgozunk, komoly növekedési terveink vannak, mind a saját otthont keresők, mind a befektetők részéről tapasztalható élénk keresletre alapozva” – mondta Földi Tibor, a Cordia vezérigazgatója.

Az új lakások iránti keresletet erősíti a tempós GDP-növekedés, az alacsony munkanélküliségi ráta, a kiszámítható béremelkedés, a jelzáloghitelek alacsony kamatszintje, továbbá a gyermeket nevelő családok lakásvásárlását segítő, idén nyáron bevezetett állami támogatás is. Mindezek eredményeként nem meglepő, hogy folyamatosan nő az új lakások átlagos négyzetméterára. Varsóban az új otthonok magas szintű szerkezetkész állapotra vonatkozó átlagára a második negyedév végén 9,2 ezer zloty volt négyzetméterenként, ami az egy évvel korábbit közel 7, a két évvel azelőttit pedig több mint 16 százalékkal múlja felül.

„A további áremelkedést valószínűsítő várakozásokat erősíti, hogy ez a 705 ezer forintnak megfelelő 9,2 ezer zlotys ár alacsonyabb, mint a budapesti újlakáspiacra jellemző mintegy 900.000 forintos, szintén a magas szintű szerkezetkész állapotra vonatkozó átlag” – mondta Földi Tibor.

Magyarország vezető lakásfejlesztője Lengyelország mellett a román piacon is aktív: Bukarestben jelenleg közel 500 új lakást épít két ütemben, illetve több további projekt van előkészítési szakaszban, összesen több mint 800 otthonnal. A vállalat – kísérleti jelleggel – Spanyolországban szintén jelen van, Marbella városában több mint 80 prémium kategóriájú lakás építését tervezi.