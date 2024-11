Sokk és döbbenet: Betiltják a gázkazánokat, hatalmas változások jönnek!

Hatalmas fordulat a fűtési rendszerek piacán: a brit kormány bejelentette, hogy már 2027-től tilos lesz a gázfűtés új építésű otthonokban! – számolt be a Financial Times. Az új szabályozás a környezetvédelem és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében kerül bevezetésre, de mit jelent ez az átlagember számára? Most kiderül!