Siralmas a helyzet: a magyarok fele azt sem tudja, mi az a kaució

Egyre tudatosabbak a magyarok a lakásbérleti szerződések megkötésénél, azonban továbbra is sok tévhit él a fejekben – derült ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara online felméréséből. A válaszadók kétharmada tisztában van azzal, hogy lakásbérleti szerződést érvényesen csak írásban lehet kötni, a problémás – nem fizető vagy kiköltözni nem akaró – bérlővel szemben pedig a legbiztosabb jogi megoldást a közjegyzői közreműködés jelenti. A felmérés arra is rámutatott, hogy a magyarok fele továbbra sem tudja, mire szolgál pontosan a kaució, és a bérleti szerződés jogszerű felmondásával kapcsolatban is sok a bizonytalanság – a válaszadók negyede gondolta tévesen, hogy szóban is fel lehet mondani a zajos bérlőnek.