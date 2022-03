Nem csak a vállalat-óriások hatalmas cégközpontjaira van igény az irodapiacon, de a pandémia okán egyre több középvállalat is, no és persze a kicsik is inkább rugalmas megoldásokat keresnek. Mondjuk a sok ezer helyett pár száz, vagy akár pár tíz négyzetméternyi helyet. Nekik mutatunk most tippeket kisebb, de rugalmasan bérelhető fővárosi irodahelyekre, olyanokra, amelyek „menőségük” folytán…

The post Rugalmas megoldások, kicsiknek appeared first on Otthontérkép Magazin.