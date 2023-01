Manapság már nem csak vidéken, de a fővárosban is igen nehéz jó környéken, megfelelő otthonra találni. A XXI. kerület egy igen jó lokációval rendelkező környék, ezért akár több korosztály is megtalálhatja itt számításait. A mai cikkünkben lévő ingatlan, egy felújítandó ház, melyben több lakrész is megtalálható, ezáltal akár befektetők számára is rendkívüli lehetőséget nyújt. Csepel-Kertváros…

The post Rendkívüli lehetőség a fővárosban medencés kerttel, átlagár alatt! appeared first on Otthontérkép Magazin.