Rendhagyó helyek home office-hoz, ha egyébként nincs dolgozószobád

Sokakra váratlanul tört rá a home office lehetősége, nem is igazán lehetőségként, hanem inkább kényszerként. Aki eddig még nem dolgozott otthonról, annak lehet, hogy nem is volt még dolgozószobája, és ha hirtelen nincs lehetősége egy dolgozószobát vagy dolgozósarkot kialakítani, akkor nem lehet egyszerű megtalálni, hogy hol is lehetne most kényelmesen dolgozni.