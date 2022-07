Forgalomtól szinte mentes, nyugalmas környéken, Buda nem távoli részén, egy hihetetlen kilátással megáldott, két generációnak is alkalmas házra bukkantunk a XI. kerület egyik remek környékén, mégpedig a Sashegyen. Nem csak otthonnak, de vállalati pontnak is kiváló ez a ház, amely romantikus télikerttel is csábít. Sasad, illetve a Sashegy környéke akár csak régen, ma is igen…

The post Panorámás, tágas és nívós családi ház, Buda egyik elegáns részén appeared first on Otthontérkép Magazin.