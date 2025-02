Őrület a lakáspiacon! – Nyárig elszállhatnak az árak, ha nem lépsz időben!

A lakáspiac dübörög, és az elemzők szerint a tempó nyárig kitart! A kereslet folyamatosan nő, miközben a kínálat csökken – ez pedig az árak további emelkedését vetíti előre. Ha lakásvásárláson gondolkodsz, itt az utolsó pillanat, hogy még jó áron csapj le egy ingatlanra!

Elképesztő kereslet – mi áll a háttérben?

A legfrissebb elemzések szerint az ingatlanpiac pörgése 2025-re is kitarthat, és idén akár 140-150 ezer lakásadásvétel is megvalósulhat, ami jelentős növekedést jelent 2023-hoz és 2024-hez képest. Már januárban is 340…