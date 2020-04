Online is lehet Pesten új lakást venni

Teljes körű online lakásvásárlási megoldást indított a Cordia Pesten, az újlakás piacon.

Pesten és Budán is az a legfőbb jelenlegi járványveszélyes időszakban, hogy aki teheti, maradjon otthon. Erre buzdít mindenkit Magyarország legnagyobb lakásfejlesztője, a Cordia is: a vállalat a rendkívüli helyzetre reagálva éppen ezért kialakította a teljes lakásvásárlási folyamatot lefedő új, biztonságos, online megoldását, amivel otthonról intézhető el az összes szükséges lépés, az ingatlan kiválasztásától, virtuális bejárásától kezdve egészen az adásvételi szerződés megkötéséig és a birtokba adásig. Pesten tehát náluk egyszerűbbé vált online is új lakást vásárolni.

A Covid-19 járvány közepette a Cordia számára is a biztonság a legfontosabb: a vállalat irodai munkatársai immár harmadik hete otthonról, home office-ban dolgoznak, és a vevőknek, ügyfeleknek is azt tanácsolják, hogy ha megtehetik, maradjanak otthon.

Ennek szellemében Magyarország legnagyobb lakásfejlesztője a hazai piacon elsőként alakította ki az ingatlanvásárlás új, biztonságos, a folyamat minden egyes lépését lefedő online megoldását. Ez azt jelenti, hogy a leendő vevők mostantól úgy választhatják ki és vásárolhatják meg új otthonukat, hogy nem mozdulnak ki hazulról: ez alól még a szerződés aláírása és a birtokba adás sem jelent kivételt.

A konkrét lakás kiválasztása, a fejlesztést bemutató prezentáció megtekintése eddig a Cordia értékesítési irodájában történt.

Ezt most egy videohívás váltja ki: az értékesítő internetes kapcsolaton keresztül, egy online háromdimenziós bemutató keretében ismerteti meg a leendő vevővel a beruházást és a szóba jöhető lakásokat.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok bemutatására szintén egy online videokapcsolaton keresztül kerül sor, az aláírt előszerződést, illetve az adásvételi szerződést pedig futár hozza-viszi.

Később, a lakás átadása előtt a műszaki módosítás is elvégezhető az interneten keresztül, egy online katalógus segítségével.

„A vevők a hazai piacon a Cordiánál találkozhattak először számos digitális megoldással, így például a 3D-prezentációkkal és a VR-szemüveges virtuális lakásbejárással. Most szintén az elsők vagyunk azzal, hogy nálunk könnyen, egyszerűen, kényelmesen, teljeskörűen és biztonságosan elvégezhetővé vált a komplett ingatlanvásárlási folyamat, akár az otthoni kanapén ülve” – mondta Görög Áron, a Cordia értékesítési igazgatója. Amennyiben igény mutatkozik rá a későbbiekben is, ezt az ingatlanvásárlás teljes folyamatát az online térbe helyező kényelmes megoldást a Cordia hosszú távon is szolgáltatásai között tartja majd.

A Cordia kiemelkedően megbízható partnernek számít, hiszen közel két évtizede van jelen a hazai lakóingatlan-piacon, és eddig minden fejlesztését befejezte, a vevők, a finanszírozó bankok és az alvállalkozók felé még a 2008-as válság legkeményebb éveiben is helyt állt.

A Cordia és a teljes Futureal-csoport rendkívül komolyan veszi a jelenlegi helyzetet: irodai munkatársaik ezért dolgoznak otthonról, ezért döntöttek a teljes körű online ügyintézés bevezetése mellett, és ezért határoztak úgy, hogy összesen több mint 300 millió forinttal támogatják a járvány elleni küzdelmet Magyarországon, Romániában és Spanyolországban is.

A felajánlott összeg első részét a magyar kormány által létrehozott, önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport, a Segítünk Egymásnak felhívására utalták át, míg a fővárosi intézkedéseket 50 millió forinttal támogatták.