Ők nyerték a 10 éve tartó kerületbajnokságot

A főváros egyes kerületei előre törtek az árversenyben, míg más városrészek lemaradtak – derül ki a Duna House évzáró elemzéséből. Panelek esetében a II. kerület megőrizte vezető helyét, a tégla ingatlanok szoros, 2008-as versenye azonban 2018-ban eldőlni látszik. Az utolsó helyeken a külső, pesti kerületek végeztek, ám köztük is történtek tíz év alatt változások.

A budapesti panellakások területi árlistáját a II. kerület vezeti, ahogyan 2008-ban is. Az akkori második helyezett X. kerület azonban az árak emelkedése óta lemaradóban van, a jelenlegi átlagos négyzetméterárak már csak a középmezőny végére elegendőek. A XIV. kerület is lecsúszott a képzeletbeli dobogóról, a XIII. és a XI. kerület viszont előrelépett. A jelenleg utolsó Csepel egy évtizeddel ezelőtt még a középmezőnyhöz tartozott, így a XXI. kerület is a vesztes kerületek közé sorolható. Nem változott a listavezető mellett a XI. kerület harmadik helye, de a VIII. és a XV. kerület is a lista ugyanazon helyén végzett, mint tíz évvel korábban.

Tégla lakások esetében az V. kerület egyértelmű előnyhöz jutott a piac fellendülése óta, 2008-ban ugyanis – igaz, szoros versenyben – az I. kerület állt az élen, ami az átlagos négyzetméterárakat illeti. A tíz évvel ezelőtti utolsó helyéről előbbre lépett a XXI. kerület, és több helyet javított a IV., a VII., a X. és a XI. kerület is. Lemaradt az árversenyben a III., a IX., a XV. kerület a használt tégla lakásokat figyelembe véve.