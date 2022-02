Kevesen akadnak, akik szeretik a földszinti lakásokat, pedig idős korban kiváló, hiszen nem kell lépcsőzni vagy liftezni, de minden korosztály számára jó választás lehet. Sok földszinti lakáshoz saját kertrész is tartozik, ezért a városi forgatagban is lehet saját kiülős helyünk, ahol kertészkedhetünk is, arról nem is beszélve, hogy a háziállatok is hálásak lesznek érte. Mai…

The post Ódzkodik a földszinti lakásoktól? Nézze meg ezeket a csodaszép ingatlanokat és megváltozik a véleménye appeared first on Otthontérkép Magazin.