Óbudán: csakis a legjobbat!

Végre lazultak a kijárási korlátozás szabályai, óvatosan újraindult az élet, így itt az ideje körbenézni az ingatlanpiacon. A tehetősebbek most Óbudán is újra elindulnak luxuslakás-vadászatra, ám jellemzően azokat az elegáns lakásokat keresik, ahol sem az elhelyezkedéssel és a minőséggel, sem pedig a lakás méretével és elrendezésével nem kell kompromisszumokat kötniük. Most egy ilyen villaparkot mutatunk a Testvérhegy és a Táborhegy határán. Itt még tetőteraszos penthouse is akad! (tovább…)