Sokak álma egy nyaraló, valamelyik Balaton-parti településen, lehetőleg minél közelebb a vízparthoz. Ennél már csak az lehet csodálatosabb, ha olyan ingatlant találunk, amely közvetlenül a tóparton áll és saját stéggel is rendelkezik. Mai cikkünkben egy kétgenerációs család számára vagy befektetésnek is tökéletes házat hozunk, amely nem csak saját stéggel, de medencével is rendelkezik. Balatonmáriafürdő a…

The post Nyaraló saját stéggel: ez az álmom a Balaton partján! appeared first on Otthontérkép Magazin.