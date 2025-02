Novus Liget: Már idén beköltözhetsz az új lakónegyed első épületeibe!

A 15. kerületben épülő Novus Liget lakópark fejlesztése gőzerővel halad, és idén már az első két épület átadása is megtörténik. Emellett további négy épület kivitelezése is elkezdődik, miközben az értékesítés már elindult, és az elérhető lakások egy részét le is foglalták. A projekt azonban nem csupán épületekről szól – A terület teljes infrastrukturális fejlesztése zajlik. Belső úthálózatok készülnek, új közművek kerülnek kiépítésre, illetve a lakók biztonsága és kényelme érdekében közlekedési csomópontot és járda létesítése is meg fog valósulni.

