Ha vállalkozásunk számára keresünk ingatlant, üzlethelyiséget, akkor Terézváros tökéletes választás, hiszen a belváros forgatagában sokan betérhetnek oda, illetve a frekventált lokáció miatt megközelíteni is könnyű. Innen, mutatunk most egy csodás adottságokkal rendelkező, üvegportáljának köszönhetően, autós forgalomból is figyelemfelkeltő üzlethelyiséget. Az egyedi kivitelezésű, jó elosztású ingatlan a belváros forgalmas részén helyezkedik el. Több busszal és az…

The post Nézze meg ezt az egyedi, üvegportálos üzlethelyiséget Terézváros frekventált részén appeared first on Otthontérkép Magazin.