Nézd meg milyen új lakást veszel, de azt is, hogy kitől!

Egy új lakás vásárlása összetett, sok tényezős folyamat, amelynek lehetnek buktatói is. Egy megbízható és több éves – akár évtizedes – tapasztalattal rendelkező fejlesztő projektjével azonban a pénzünk biztosan jó helyre kerül és a minőség is garantált ha a nemcsak a lakást, de a fejelsztőt is jól választjuk ki.

A LIVING lakóingatlan-fejlesztő legújabb elemzésében körbejárja az újlakás-vásárlást érintő legfontosabb kérdéseket és megmutatja mire érdemes figyelnünk, hogy az átadás után valóban az álomlakásunkba költözhessünk be. Nézzük hogyan válasszunk lakást.

A LIVING szakértői a legújabb elemzésükben megvizsgálták, hogy milyen, elsőre talán nem is látszó különbségek fedezhetők fel az egyes lakásprojektek között. Az eredmények azt mutatják, hogy a korábbi évekhez képest a mostani lakások már sokkal „többet tudnak”: az otthonoknak már magasabb követelményeknek kell megfelelniük. A 2021-es évben átadni tervezett házak esetében például már kötelező a közel nulla energiaigényű épületi jellemzők teljesítése, így vevőként érdemes utánajárni, hogy a kiválasztott lakás is teljesíti-e a kritériumokat. Ebben segítségünkre lesz a fejlesztő, aki köteles minden, a lakásról elérhető információt megosztani velünk.

Jelentős eltérések adódhatnak az egyéb költségekben

Az előzőekben bemutatottokon kívül a műszaki paraméterekben tapasztalható eltérések még érzékenyebben érinthetik a pénztárcánkat: jelentős plusz költségek kapcsolódhatnak például a klíma-, a redőny- és a riasztókiépítéshez is. A klímaberendezés a legtöbb esetben ugyan nem alaptartozék, de kérdés, hogy a fejlesztő vállalja-e a hűtés előkészítését, illetve az a lakás hány helyiségére vonatkozik, továbbá esetleg felár ellenében van-e lehetőség a többi helyiségre is kiépítést kérni. A beruházók egy része ugyanis nem kínál egyáltalán kiépítési opciót, így a frissen elkészült lakást kell a későbbiekben szétverni a légkondicionálás csövezésének elhelyezéséhez. Lényeges kérdés továbbá, hogy a hűtőegység hol helyezhető el a homlokzaton, illetve elhelyezhető-e egyáltalán utólag.

A másik fontos különbség lehet az árnyékolás kezelése, hogy legalább a redőny előkészítése megtörténjen a ház építésekor. Alapvetően ablaktípustól függ, hogy ez megoldható-e a későbbiekben, de azzal érdemes számolni, hogy az utólagos kialakítás nem minden esetben kivitelezhető esztétikusan. Emellett mindenképp érdemes figyelni az áramcsatlakozási lehetőségre, ugyanis ennek hiányában elektromosan mozgatható, adott esetben okos otthon rendszerbe bekötött megoldásról nem is álmodhatunk. Az sem mindegy, hogy a lakás milyen egyéb kényelmi rendszereket kínál: egy utólag kiépített okosotthon rendszer komoly összegekbe kerülhet: a már eleve ilyen hálózattal felszerelt otthonok esetében azonban mindez megspórolható, ráadásul a legtöbb beruházó ezeket eleve bővebb kivitelben is kínálja, így a legmodernebb megoldások szolgálhatják az új lakók kényelmét.

Égető autós kérdések!

A költségeknek a legtöbb esetben még nincs vége a lakás vételárával: fontos kérdés, hogy a lakásunkhoz jár-e tároló vagy parkolóhely, és ha nem, akkor kötelező-e a megvételük, illetve milyen összegek mellett vásárolhatók meg. Az árak ugyanis milliós különbségeket mutatnak a Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisa szerint, a 2019 második negyedévében lakást vásárlók a legalacsonyabb árakon parkolót kínáló projektben 1,1-1,9 millióért, míg a legdrágább garázsokat értékesítőknél 5-6 millió forint közötti áron juthattak parkoló- vagy garázshelyhez. A LIVING számításai szerint átlagosan közel 3,6 millió forintot kellett fizetni a gépkocsi helyekért a 2019 második negyedévében a még szabad lakások esetében.

A szabad új lakásokat tartalmazó projektek esetében elérhető otthonok száma a garázsok ára* szerint (*az egyes projektek esetében többféle megadott ár esetén átlagos értékkel számolva)

Forrás: LIVING számítás a Budapesti Lakáspiaci Riport 2019 Q2 alapján, a garázsárakról információt szolgáltató projektekben

Fontos figyelni az apró részletekre is

Bár a lakás vételárán felüli plusz költséget jelent, de meg kell említeni, hogy egyes beruházók segítséget nyújtanak a belsőépítészeti megoldások kialakításában, ami könnyebbséget jelenthet a vásárlók számára. A lakókörnyezetünk élhetőségét azonban nem csak a lakásunk belső kialakítása befolyásolja: az épület egyes „extrái” lehetővé tehetik egy magasabb életminőség elérését. Így pedig egyáltalán nem mindegy, hogy a ház, ahol az otthonunk található, milyen szolgáltatásokat nyújt. Egy közösségi könyvtár vagy közösségi iroda az épületben amellett, hogy jelentős pozitív hatással lehet a mindennapjainkra, szintén idő és pénzmegtakarítást tesz lehetővé, de hasonló előnyökhöz juttathat a közösségi barkácslehetőség, vagy a közösségi autóhasználat is. Bár ezek a megoldások még nagyon újnak számítanak a magyar piacon, a jövőt ezek jelenthetik.

Megbízható fejlesztőt kell választani

A lakásválasztás során a vételár mellett a műszaki és egyéb jellemzőinek figyelembevételén túl, nagyon fontos a projekt mögött álló fejlesztő alapos ellenőrzése.A kellő ingatlanpiaci tapasztalattal rendelkező, több éve, évtizede a piacon lévő beruházó választása megkímélhet minket a kellemetlen meglepetésektől. Egy megbízható fejlesztő kellően tőkeerős és az árait gondos tervezés alapján határozza meg, így nem lehetetlenül el az építkezés során. Lakásvásárlás előtt tehát érdemes megnézni, hogy az adott cég milyen múlttal rendelkezik, és azokat a beruházókat választani, amelyek több éve, esetleg évtizede részei a hazai piacnak.