Nem gondoltuk: év eleje óta közel 70%-al nőtt a lakást keresők száma!

Nagyot ugrott a lakást keresők száma: az Otthontérkép Csoport legfrissebb keresési adatai szerint most januárjában újra magára talált a korábban elbizonytalanodó lakáspiac, hiszen az előző hónaphoz képest közel 70 százalékkal nőttek a tényleges vételi szándékokra utaló mutatók az Otthontérkép.hu és az Ingatlantájoló.hu oldalakon. Az újra megélénkülő januári érdeklődés még az erős októberi és novemberi adatokhoz képest is 5-17 százalékos többletet jelez, ráadásul nem csupán a nézelődők, hanem a tényleges érdeklődők számát tekintve is.

Január végéhez közeledve a jelenleg jóval több mint 100 ezer ingatlanhirdetést kezelő Otthontérkép Csoport felmérte az ingatlanok iránti kereslet országos alakulását. E szerint az év végi elbizonytalanodást követve újra nekilendült a lakások és házak iránti valós, tényleges érdeklődés az egész országban, még Budapesten és környékén is.

Az Otthontérkép és az Ingatlantájoló oldalakon nem csak a látogatók, nézelődők száma emelkedett, hanem a vásárlási szándékot jelző indikátorok is, ami a lakást keresők számának meredek emelkedését mutatja.

A több vizsgált tényező közül kiemelendő a weben megjelenő telefonszám felfedését kérők aránya, hiszen ez legtöbbször kifejezett vételi szándékra utal. Több tízezer ilyen adatot megvizsgálva megállapítható, hogy a januári vételi érdeklődés bő kétharmadával, közel 70 százalékkal haladja meg a decemberi szintet. Ráadásul az érdeklődés most – a szezonálisan korábban hasonlóan erős – október-novemberi szintek felett is van egyúttal: hozzávetőleg 5, illetve 17 százalékkal.

Az év eleji, konkrét érdeklődések növekedése biztató jelzés lehet a piacon, egyre többen érzik úgy, itt az ideje váltani, költözni, és erre van is lehetőségük – mondja Dr. Halaska N Gábor. Az Otthontérkép Csoport vezető elemzője azonban hozzáteszi: azt nem szabad elfelejteni, hogy az új év sok családban új terveket hoz, miközben decemberben jellemzően alacsony az érdeklődés, így alacsony a bázis mutató.

Tény viszont, hogy több szegmensben megállt a kínálati árak növekedése, és ez széles körben ismertté is vált, ami segíthette az érdeklődés növekedését.

Ahogyan az év eleji érdeklődések növekedése mindenképpen szoros összefüggésben lehet a múlt évben odaítélt 60 ezer babaváró és 15 ezer falusi csok-os támogatással, hiszen ezek – és az egyéb kedvezmények – érezhetően ösztönzik a vásárlási kedvet, de e kereslet nem egyszerre, hanem elnyújtva jelentkezik.

E jelzés ígéretes tehát, de messzemenő következtetéseket a kereslet alakulásával kapcsolatban érdemes majd a rövidesen várható, esetleges újabb lakástámogatási ösztönzők bejelentését követően, késő tavasszal, a nyár elején levonni – jegyzi meg az Otthontérkép Csoport vezető elemzője.

A szakértő szerint az utóbbi hetekben tovább növekedtek a bizonytalanságok a világgazdaságban is, ám amennyiben – ennek ellenére – kitart a kereslet most látható élénkülése a nyár elejéig, akkor érdemi áresés 2020-ban már nem valószínű. Főként azért nem, mert az áfa-emelkedés miatt a vállalkozói új lakások kínálata jelentősen szűkül, így felerősödhet az úgynevezett strukturális lakáshiány, ami szintén az új- és a jó minőségű, jó elhelyezkedésű használt lakások árcsökkenése ellen hat.

A 2020 második felében újra fenyegető strukturális lakáshiány azt jelenti, hogy sok új és használt eladó lakás lesz ugyan a piacon, de nem jó minőségben, méretben, összetételben, és főképp nem olyan helyszíneken és árszinteken, ahol és amennyiért leendő lakók – vagy épp a fogyatkozó új befektetők – keresik azokat.

Ez pedig azt jelenti, hogy a népszerű, nagyvárosi, ezen belül is főként fővárosi helyeken akár újra erőre kaphatnak a tényleges adásvételi árak. Eközben a nem, vagy kevéssé keresett részeken stagnálás vagy enyhe, pár százalékos csökkenés is várható a valós tranzakciós árakban. Ezzel pedig még tovább nyílik az olló a lakáspiacon a tehetős és a leszakadó környékek, régiók közt – figyelmeztet az Otthontérkép Csoport szakértője.