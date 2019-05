Neked is vannak kedvenceid? Pedig csak úgy viszik a pénzt

Egy házikedvenc tartása nem csak rengeteg örömmel, hanem felelősséggel is jár, illetve jelentős kiadást is jelenhet éves szinten. A macska etetése, almolása, szórakoztatása, gyógyítása, és utaztatása együtt már akkor is nagy költséget jelentenek, ha nem számolunk a bútorok amortizációjával, összetört, tönkretett tárgyakkal, váratlan állatorvosi költségekkel.