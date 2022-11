Debrecen mondhatni az ország második fővárosa. Nemcsak azért, mert lakosságszámát tekintve a második legnagyobb város az országban, de fejlett gazdasági és kulturális központ is egyben. Nemzetközi szinten is híres egyeteme révén pedig Magyarország egyik legnagyobb tudományos központja is. Klasszikus nagyvárosi jellegét pedig remekül ellensúlyozza a Nagyerdő, ami kirándulási, sportolási lehetőséget kínál zöldövezetben a város lakói…

The post Nagyszerű energiatakarékos lakásokat hozunk Debrecenből! appeared first on Otthontérkép Magazin.