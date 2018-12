Nagyon megdobja a Duna a hozzá közeli körzetek lakásárait

Budapesten három év alatt átlagosan 30-35 százalékkal nőtt a használt lakások ára a Duna közvetlen közelében, az új lakásoknál ennél is nagyobb volt a drágulás – derül ki az Otthontérkép Csoport legfrissebb felméréséből. A 2016-2018 közötti időszakot vizsgáló tanulmány szerint a következő 1-2 évben további 10-20 százalékos emelkedés várható.

Az elmúlt három évben ugrásszerűen nőtt a kereslet a Dunával határos fővárosi kerületek folyóhoz közeli körzeteiben. Az otthontérkép.hu -n megfigyelt kínálat alapján elmondható, hogy a vizsgált 2-3 szobás lakásoknál a 30-35 százalékos átlagos drágulás részben az izmos kereslet miatt következett be – fogalmaztak az Otthontérkép Csoport szakértői. A kínálatban fokozatosan növekszik az újonnan indított nagyobb társasházi beruházások súlya, egyszerre több ezer új lakást tettek ki a piacra és további ezrek megjelenése várható, s ez még feljebb srófolja az árakat.

Beruházási cunami a XIII. kerületben

Az érintett új építésű lakások piacán messze a XIII. kerület vezet. Ezen belül a Foka-öböl körzetében látszik erős koncentráció: ott az elmúlt másfél évtizedben átadtak 1300 lakást, s most egyszerre 4-6 beruházást is folytatnak, további 1600 lakással növelve a kínálatot.

A fejlesztők a kerület átlagos 700-730 ezer forintos négyzetméterárát meghaladó áron kínálják az ingatlanokat, a fajlagosan legdrágább kis méretű lakásoknál ez az érték elérheti a 850-900 ezer forintot is négyzetméterenként.

Beárazzák a Dunát a hirdetők

„A Duna egyértelműen kiemelkedő vonzerő, a hirdetésekből kitűnik, hogy plusz értékként kezelik a tulajdonosok. Kiemelése kifizetődő, sok érdeklődő, köztük a befektetési vásárlók, hajlandók az árban is elismerni ezt.” – mondta Mester Nándor, az Otthontérkép Csoport vezető elemzője. A szakértő szerint a kerület bérleti piacát teljesen átrajzolhatja, ha a most épülő társasházi lakások 30-40 százaléka felkerül a bérleti kínálatba. Azok ugyanis – magas értékük miatt – felfelé húzzák majd a bérleti díjakat. A XIII. kerületben az egy négyzetméterre számított átlagos bérleti díj a 2016 elején mért 2700 forintról 3800 forintra nőtt 2018 végére.

A XIII. kerülettel szemközti III. kerület érintett körzeteiben a 2-3 szobás lakásoknál is legalább 25-30 százalékos árnövekedést figyeltek meg. A kiemelt övezetnek számító Római parton ez további 10-15 százalékos drágulást jelent. A Pók utcai lakótelepen kínált lakások hirdetéseiben is szinte mindig megemlítik a Duna közelségét, mint versenyelőnyt. A Békásmegyeri lakótelep dunai oldalán, a folyóhoz közeli szakaszokon – azonos paraméterű ingatlanokkal számolva – akár 15 százalékkal is többet kérnek, mint a telep közepén.

Abszolút rekorder kerületek: I. és V.

A Duna belvárosi-lipótvárosi szakaszán alig vannak új beruházások, a használt lakások átlagos négyzetméterára már meghaladja a 900 ezer forintot. Az Otthontérkép tapasztalatai szerint növekvőben van a leromlott állapotú lakások felújításával „keletkező” ingatlanok aránya a teljes kerületi kínálaton belül. Ha még ráadásul adott a dunai panoráma vagy a lakás csak egy-két utcára van a folyótól, akkor a magas átlagárnál is többet kér a tulajdonos. Nem ritka az 1,2-1,6 millió forintos négyzetméterár, az abszolút rekord 2,1 millió forint.

A szemközti I. kerület Duna parti használt otthonainál 950 ezer és 1,1 millió forint közötti az átlagár, de a Parlamentre néző, felső emeleti, felújított lakásokért (ebből nagyon kevés eladó van) már 1,2-1,3 millió forintot kérnek négyzetméterenként. Ugyanitt az újakért pedig közel 1,5 millió forintot kell letenni négyzetméterenként.

A Dél-Budával határos Duna-szakaszon egyelőre egyetlen nagyobb beruházás folyik. A Kopaszi gát környékén kialakuló negyedben a XIII. kerületi átlagot jócskán meghaladó átlagáron kínálják a lakásokat, az érdeklődés és a vásárlás ennek ellenére igen jelentős.

„Biztosra vehető, hogy az ettől délebbre eső, most még barnamezős dél-budai övezetek felértékelődnek, s a már számottevő kereskedelmi és irodaberuházások után újabb lakóparkok jelennek meg, nem kis részben azért, mert szinte karnyújtásnyira van a Duna” – vetítette előre a szakértő.

Drágulnak a Dunakanyar folyóparti részei is

A Dunához közeli, Budapesten kívüli északi körzetek eladó családi házait is jóval drágábban lehet ma megvenni, mint 2,5-3 évvel ezelőtt. Az Otthontérkép felmérése szerint Leányfalun például négyzetméterenként 242 ezer forintról 320 ezer forintra, Szentendrén pedig 281 ezer forintról 450 ezer forintra emelkedett az átlagos kínálati ár.

„A fővárostól északra található Duna parti településeken a legerősebb év a 2016-os volt, akkor rögzítettük a legtöbb érdeklődést. Később erősen csökkent a kínálat, nyilván elkeltek a jó minőségű házak, a rossz adottságúak tulajdonosai viszont hiába emelték időközben az árakat, ezekhez ragaszkodva már nehezebben találnak vevőt” – fűzte hozzá az Otthontérkép Csoport vezető elemzője.