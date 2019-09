Nagy változások az oktatásban: kétmillió magyart érintenek a módosítások

Rengeteg a változás idén szeptemberben is az oktatásban, amely az óvodától a felsőoktatásig kétmillió embert érint – diákokat, tanárokat és szülőket is. Idén már tízből 8-9 gyerek kap ingyenes étkezést a bölcsődében és az óvodában, és az iskolákban is egyre több gyerek veheti igénybe a kedvezményt. Az állam az első sikeres nyelvvizsgához, és KRESZ-vizsgához is hozzájárul és az 1-9. évfolyamon tanuló összes diák ingyen kapja a tankönyvet. Milyen változások lesznek még?