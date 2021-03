Most még elérhető áron lehet top kategóriás, új lakásod a belvárosban!

Már most látható, hogy az új 5%-os áfa az új lakások építését ugyan beindította, de az árak ettől még nem lesznek alacsonyabbak, sőt! Már a korábbi 5%-os kedvezményes áfa idején is inkább a drágulás volt a jellemző, most pedig a többi otthonteremtési támogatásnak, különösen a felújítási támogatásnak is köszönhetően a munkaerőhiány és építőanyag hiány még nagyobb lesz az ágazatban, ami további áremelkedésekhez vezethet. Szerencsére akad olyan, már felépült projekt a belvárosban, ahol a prémium minőséget még elérhető áron vásárolhatjuk meg….