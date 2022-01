Jó a Balatonnál idén is! Íme egy siófoki, a Balaton parthoz közeli társasház, ahol az újévben Ön is elbújhat a világ zaja, vagy éppen a pandémia újabb hulláma elől. Válassza inkább a Balaton szelíd hullámait… Miközben a tó télen, tavasszal, nyáron, vagy ősszel is gyönyörű, a nyári csúcs heteket leszámítva pedig még csendes is. Eközben…

The post Milyen jó lehet elbújni a Balatonnál – az új esztendőben is appeared first on Otthontérkép Magazin.