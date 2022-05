Meseszép házakat mutatunk Budakesziről

Az agglomeráció népszerűsége továbbra is töretlen, és természetesen a budai agglomeráció települései vannak a ranglista élén. Budakeszi például különösen kedvelt kisváros, hiszen azon túl, hogy infrastruktúrája kiváló, zöldövezetben, kirándulóhelyeken is bővelkedik a környék, és itt található a méltán híres Budakeszi vadaspark is. Mai bejegyzésünkben innen hozunk meseszép házakat. Csodaszép intim kerttel, akár teljes berendezéssel Budakeszi…

