Merre tartanak a lakásárak Magyarországon?

Merre mennek a lakásárak Magyarországon? Ezt kérdezi a többség. Egy fris elemzés erre próbál választ adni. Igaz, aki öt évvel ezelőtt vásárolt ingatlant befektetési céllal, az most örülhet. Ám az országon belül azonban komoly különbségek vannak – írja a megveszlak.hu blogja.

A lakásárak most épp nem felfelé tartanak, de persze nincs meglepetés a téren. hogy Budapest messze a legdrágább város. Az elmúlt években már ingatlanár-lufiról kezdtek el beszélni a szakértők, ami azt jelenti, sokak szerint az egekbe szökött árak nem a valóságot képviselik. Ezt a lufi “nem hallotta meg”, és gyakorlatilag eddig a percig tart hajrá a lakásárak terén. A képzeletbeli lufiban az a jó, hogy bármeddig nőhet, és amíg nem durran ki, csak azt tudjuk mondani: ha az egyre magasabb árakon is létrejön adás-vétel, akkor most igenis ezek a reális árak.

Budapest ingatlanárai 2015. január-2020. június

Budapesten 5 év alatt megduplázódott az ingatlanok átlagára, és a köztudatban is a főváros az ingatlan lufi „áldozata”. De valóban ez a helyzet? 2019 év végén eljött a fordulat és az emelkedés megállt. Azóta kicsit csökkentek is az átlagos négyzetméterárak, de még mindig nagyon drágák a lakások és a házak Budapesten.

A legdinamikusabban dráguló megyeszékhelyek

Jó dolog lehet csak a főváros drágulásán szörnyülködni, de valójában több megyeszékhelyen még ennél is nagyobb drágulás történt 5 év alatt. A legnagyobb drágulást Szombathely tudhatja magáénak, ott az ingatlanok 2,1-szeresükre drágultak. A sort Szeged követi 2,09-es drágulással, de megduplázódtak az értékek Szolnokon és Tatabányán is.

Szegeden már 2019 év elején megállt az ingatlan árak emelkedése, míg Tatabányán, 2019 őszén érte el a csúcsot a négyzetméterár és azóta elég nagy visszaesés volt.

Szolnokon és Szombathelyen még a mai napig csúcson vannak az árak. Az országos tendenciák alapján ezekben a városokban is várható árcsökkenés, így aki szeretné eladni a lakását, az ne késlekedjen túl sokat.

Debrecen, Eger, Miskolc, Pécs, Szekszárd, Székesfehérvár, Veszprém ingatlantulajdonosai sem panaszkodhatnak, mind legalább 1,8-szoros drágulást tudhatnak maguk mögött.

Székesfehérváron és Veszprémben még kitart az árak emelkedése. Egerben és Szekszárdon úgy tűnik, hogy nemrég érték el a négyzetméterárak a csúcsot. A többi városban már hosszabb ideje stagnálás, vagy árcsökkenés tapasztalható.

Ami Budapestet különlegessé teszi, az tehát nem a drágulás mértéke, hanem az, hogy a 2015-ös ingatlanárak (382 ezer) is messze az országos átlag felett álltak. A legtöbb megyeszékhely csak tavaly januárban érte el a 2015-ös pesti árakat, és 2020 januárjára csak a legdrágább vidéki városokban sikerült beérni a budapesti 2016-os átlagárat (451 ezer), ha egyáltalán sikerült, de ez a ritkább…

A leszakadó megyeszékhelyek

Az átlagnál sokkal kevesebbet drágultak viszont a házak és lakások Békéscsabán, Győrben, Kaposvárott, Salgótarjánban. Itt alig 40-50%-os drágulást mérhetünk.

További részletek:

https://megveszlak.hu/Blog/ingatlan-arvaltozas-megyenkent