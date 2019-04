Méregdrága gyerekpaloták: sokaknak a havi fizetése nincs ennyi

Őrület, mi folyik a játékpiacon, ezen belül is a kerti kisházakat adják brutálisan drágán: akad olyan komoly faszerkezet is, ami félmilliónál is többe kerül. A műanyagból készült kisházak piaca elég széles, 20 és 300 ezer forint között szinte minden elképzelhető dolgot meg lehet venni.