2021 első negyedévében mintegy 15 százalékkal több adásvételt bonyolítottak le a használt lakások piacán, mint az előző év azonos időszakában – írja cikkében a Portfolio.hu. A KSH statisztikáiból az is kiderül, hogy a megyeszékhelyek helyett, a kisebb településeken zajlik a legtöbb adásvétel, ugyanakkor a budapestiek ragaszkodnak a fővároshoz.

Érezhetően megnőtt a lakásvásárlási kedv az év elején, amit most a KSH statisztikái is alátámasztanak. Mintegy 15 százalékkal több adásvételt bonyolítottak le egymás között a régi és leendő tulajdonosok 2021 első negyedévében, mint 2020 első hónapjaiban. Bár az eddig összeszámolt szerződéskötések száma ugyan még csak 20 ezerre tehető, az már a kezdeti számokból is látszik, hogy a megyeszékhelyek helyett, még mindig inkább a kisebb településeken adják el a legtöbb lakóingatlant. Ugyanakkor Budapest súlya is egyre inkább tér vissza, számottevően nőtt ugyanis a fővárosi vásárlások aránya.

Egy kis előzmény: 2020-ban visszafogottak voltak a vásárlók

Erős lakáspiaci forgalommal indult 2021 eleje, az értékesítések száma, az eddig feldolgozott KSH adatok alapján, 15%-kal emelkedett 2020 azonos negyedévéhez képest. Érdemes azonban azt is látni, hogy a 2020-as év a vírushelyzet miatt kifejezetten gyengén alakult, ezzel alacsony bázist az egy évvel későbbi értékeknek. 2020-ban a hasonló feldolgozottság mellett mért adatok alapján az éves forgalom 14%-kal elmaradt a 2019-estől és végig jelentős ingadozásokat mutatott. Tavaly az I. negyedévben 14, a II.-ban 29%-os visszaesés után az év második felében már kevésbé lassult a piac. A III. negyedévi 3,5% után a IV. negyedévi újabb lezárások idején a forgalom 13%-kal mérséklődött.

A 2021-es első hónapos erősödés számokban kifejezve: az előzetes adatok alapján országosan 20,1 ezer adásvételt bonyolítottak le, amelyből 19,4 ezer a használt lakóingatlan. Az adatok beérkezésével azonban ez a szám még nőni fog.

További részletek a Portfolio.hu cikkében:

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20210807/fej-fej-mellett-a-kisvarosok-es-budapest-itt-zajlik-a-legtobb-lakasvasarlas-495494