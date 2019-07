Megoldódni látszik a magyar szúnyog-para: tényleg vége a harcnak?

Az elmúlt hetekben rendkívül intenzív volt a szúnyogok elleni védekezés. Hetente több mint százezer hektáron avatkoztak be a vérszívók számának csökkentése érdekében, csaknem 1200 településen gyérítették a szúnyogokat. A szakemberek eddig több mint 700 ezer hektárnyi területet kezeltek. Számos olyan területen is gyérítettek, ahol az előző években nem okoztak gondot a szúnyogok, egyes településeken többször is meg kellett ismételni a munkákat. A következő napokban a Szigetközben, Komárom, Baja, Mohács térségében, kilenc budapesti kerületben, valamint Szolnokon és a környező településeken, a Velencei-tónál és Baranya megyében dolgoznak majd a szakemberek. Észak-Magyarországon és az Alföldön korábban még nem kezelt településeken vált szükségessé a beavatkozás.