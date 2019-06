Egyre több piaci jelzés szerint kezd alaposan felszaporodni az eladó ingatlanok állománya a fővárosi ingatlanpiacon. Ez nem csak a magas árakkal, hanem azzal is összefüggésben lehet, hogy a vevők kivárnak a változó csok kedvezmények (növekvő összegek, új használt csok, falusi csok) és a 10 milliós babaváró ingyen-hitelek miatt. Vajon mi történik július 1. után? Mit mondanak a szakértők?

A július elsején érvénybe lépő csok-változások miatt lelassult az ingatlanpiac, jelentős mértékben csökkent az ingatlanok eladhatósága, forgása – hívta fel a figyelmet Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Mint mondta, úgy érzi, jelenleg mindkét oldal kivár: „az eladók arra számítanak, hogy még jobb áron tudják eladni az ingatlanjaikat, míg a vevők az új feltételekkel rendelkező csok-hitel kihirdetését és elindulását várják”.

Bővül a kínálat

Habár a XVIII. kerületben a május sem volt gyenge hónap az eladásokat tekintve, ez inkább annak köszönhető, hogy néhány, korábbról elmaradt ügylet realizálódott. Összességében viszont úgy látja a szakértő és több kollégája is a Balla Ingatlannál, hogy igencsak megtorpant az elmúlt egy-két hónapban az ingatlanpiaci lendület.

Ami mindenképpen kedvező változás, hogy elkezdett bővülni a választék, azaz most „nem fogyott le úgy, mint eddig” az ingatlanpiaci kínálat.

„A jó minőségű lakások hiánya már jó ideje komoly gondokat okozott az ingatlanközvetítőknek, hiszen nem igazán tudunk mit kínálni a vevőknek, legalábbis nem olyan ingatlanokat, melyeket a nem túl alacsony árakért reméltek. Ugyanakkor nincs olyan mértékű vevői kereslet, amire az előző hónapok alapján számítani lehetett” – jegyzete meg a szakértő.

Kivárás a változó csok-hitel miatt

Habár pontosan nem tudják az okot, Rácz Gyula László úgy véli, hogy a júliusban életbe lépő csok-változások miatt torpantak meg a vevők. „Egyrészt várnak a végleges, kihirdetett szabályokra, másrészt az indulásra.” Mint mondta, gyakran hallja mostanában az érdeklődőktől, hogy addig nem mernek lépni, amíg biztosat nem tudnak a változásokról. Márpedig, ha valaki egy komoly ingatlanvásárlás előtt áll, akkor nem mer pusztán az előzetes bejelentésekre alapozni.

Ami eddig elhangzott, az az, hogy júliustól már nem csak új, hanem használt lakásra is felvehető az úgynevezett csok-hitel, mely 2 gyermek esetén 10 millió forintos, illetve 3 gyermek esetében 15 millió forintos kedvezményes kölcsönt jelent.

E hitelnek a – legfeljebb 3 százalékos – kamata jóval kedvezőbb, mint a piaci kamatozású hiteleké. Ráadásul eltörlik a 35 millió forintos felső értékhatárt is a megvásárolt ingatlan árát illetően.

Emellett a babaváró hitel megjelenése is közrejátszhat a kivárásban, hiszen ennél is egy 10 millió forint összegű kölcsönről van szó, mely egy gyermek vállalása esetén kamatmentes. És bár szabad felhasználású, vélhetően sokan lakáscélra fogják fordítani. Ráadásul ennél a hitelnél a második gyermek esetén a tőketartozás 30 százalékát elengedi az állam, míg egy harmadik gyermek megszületésénél már a teljes tartozást átvállalja.

Mindent nem old meg

Az ingatlanközvetítő azonban úgy látja, hogy bár az említett támogatások kedvezőek, a magasra kúszó ingatlanárak miatt kialakult legfőbb problémát nem oldják meg. Ez pedig az, hogy ha valakinek van is most 6-8 millió forintos önereje, egy átlagos fizetéssel Budapesten mégsem tud megvenni egy maga vagy a családja számára megfelelő adottságú ingatlant, hiszen annak indulóára most már a 30 millió forinthoz közelít.

Így aztán sokszor azt tapasztalja az ingatlanközvetítő, hogy a vevők megpróbálnak olcsóbban, tehát mondjuk 30 helyett 25 millióért ingatlant találni. Ez nem könnyű, de amennyiben sikerül is, az olcsóbb ingatlanoknál már olyan mértékű kompromisszumokat kell kötni az adottságokat illetően, hogy sokszor inkább lemondanak a vásárlásról és maradnak az addigi bérlakásukban.

Továbblépők dilemmái

De nem csak az albérletből kiköltözők esetében jelentkezik probléma, hanem a “továbblépőknél” is, vagyis azoknál az eladóknál, akik értékesített ingatlanjuk helyett másikat vennének. Ennek oka, hogy bár készen állnak ingatlanjuk eladására, amikor körülnéznek a piacon, a kínálatban nem találnak az igényeiknek és a pénztárcájuknak megfelelő ajánlatot. Így beragadnak jelenlegi ingatlanjukba.

Az ő arányuk a korábbi egy-másfél százalékról már akár öt-tíz százalékra emelkedhetett a szakértő szerint.

Mi lesz most?

Kérdés persze, hogy mi várható az év második felében, július után. „A mostani megtorpanás és a kínálat felduzzadása miatt az ingatlanok árának csökkenése lenne várható, de a gyakorlatban még mindig lassú növekedés figyelhető meg. Ugyanakkor az is valószínű, hogy az újabb csok könnyítéseket már beárazta a piac, így az árakat tekintve nagyobb változás ennek hatására nem várható az elkövetkező hónapokban.

Elképzelhető tehát, hogy egyszerűen csak magas szinten stagnáló árakkal fogunk találkozni, de biztosat ezzel kapcsolatban nehéz lenne mondani” – tette hozzá Rácz Gyula László.