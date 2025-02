Megmozdult az ingatlanpiac Érden is: ezek a lakások kelnek el a leggyorsabban

Januárban egy hét alatt több érdeklődő tűnt fel az érdi ingatlanpiacon, mint tavaly egész decemberben. És habár az eladóknál érezni lehetett az áremelési szándékot, ezt nem igazán fogadják el a vevők.

Ahogy az más agglomerációs területekre is jellemző volt, Érden és környékén nem igazán lehetett érezni az ingatlanpiac őszi felpezsdülését, ami a fővárosi kerületekre jellemző volt. Ez abból következhet, hogy a kereslet inkább a kisebb méretű, kisebb értékű ingatlanok iránt mutatkozott, melyekből nincs túl sok az agglomerációs településeken, hiszen jellemzően családi házas, ikerházas övezetek. Kisebb méretű lakásból errefelé meglehetősen szerény a kínálat, ráadásul a teljes ingatlanpiaci kínálat is elég szűkös most – mondta Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője.

Szavaiból kiderült, hogy januárban már javult a helyzet, ami azt jelenti, hogy megjelentek az érdeklődők, de ők is elsősorban az olcsóbb, 70 millió forint alatti, kisebb méretű ingatlanokat keresték, melyeket viszonylag gyorsan el lehetett adni. Így például, ha megjelenik a piacon egy panellakás – melyből nem túl sok akad Érden -, akkor egyből érkezik is rá komoly ajánlat, tehát gyakorlatilag egy hét alatt értékesíthető.

A felújítandó panellakások eladási négyzetméterára egyébként most 800 ezer forint környékén jár Érden, aminél a hirdetési árak persze lényegesen magasabbak lehetnek, már csak azért is, mert egy keresett ingatlanpiaci szegmensről van szó, melyben ráadásul a kínálat is szerény.

Ennek ellenére még ebben a szegmensben is előfordulnak 10 százalékos vagy akár azt meghaladó mértékű alkuk, ami persze annak is függvénye, hogy mennyire erős a motivációja a tulajdonosnak az értékesítésre – jelezte Hártó Regina, aki továbbra is azt tapasztalja, hogy túl magas ár esetén könnyen továbbállnak az érdeklődők.

Mindenesetre az év elején Érden is érezni lehetett az élénkülő érdeklődést, olyannyira, hogy egy hét alatt annyian jelentkeztek az irodánál, mint tavaly decemberben az egész hónap során. Ráadásul erősödött a kereslet a nagyobb méretű, nagyobb értékű ingatlanok iránt is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 100 millió forint feletti kategória esetében is voltak hívások, ugyanakkor, mint ahogy a szakértő szavaiból kiderült, a korszerűtlen, komoly felújítást igénylő, kifejezetten nagyméretű házakat továbbra is kerülik a vevők.

Ebben a kategóriában ugyanakkor teljesen mások a négyzetméterárak, mint a korábban említett panellakások esetében, hiszen például 70 millió forint alatt is találni közel 150 négyzetméteres családi házakat, ami azt jelenti, hogy még a félmillió forintot sem éri el a négyzetméterár. Ezzel szemben az újépítésű házak esetében – jelenleg csak családi házakat lehet építeni Érden a korlátozások miatt – egymillió forint feletti négyzetméterárakról beszélhetünk.

Számít persze az árazás szempontjából az is, hogy Érd mely részén található az adott ingatlan. Különösen kedvelt például Érdligetnek a Diósd felőli része, vagy Felső-Parkváros, illetve a központi rész. Utóbbi kettő között az a számottevő különbség, hogy előbbinél a tömegközlekedés még nem megoldott. Amit kevésbé kedvelnek a vevők, az Újtelep vagy Ófalu, de ezeket is inkább csak megszokásból kerülik, ugyanis mára jelentős mértékben átalakultak, miközben az itt jellemző árak még mindig alacsonyabbak – hangsúlyozta a szakértő.

Az árakat egyébként már korábban, még 2024 őszén elkezdték – vagy legalábbis megpróbálták – emelni az eladók, elsősorban azon hírek hatására, melyek az idei évre jelentősebb áremelkedést vetítettek előre. A szakértő szerint ez a jelenség még olyan ingatlanok esetében is megfigyelhető volt, melyekre már korábban is minimális volt csak az érdeklődés, elsősorban a magas ár miatt. És aztán, ha végül mégsem emeltek árat a tulajdonosok, akkor is kikötötték, hogy nem is csökkentenek, nyilván abban bízva, hogy úgymond “beérnek” majd az árak az általános ingatlanpiaci áremelkedés során.

A befektetők viszont egyelőre nem igazán erősítik ennek a területnek az ingatlanpiacán, a Hártó Regina szerint elképzelhető azonban, hogy ők majd egy későbbi hullámban érkeznek, ahogy fokozatosan felszabadulnak pénzek az állampapírpiacról. Ennek egyelőre még nem láthatók a jelei, és persze a szakértő szerint erősen kérdéses, hogy valójában ez akkora lendületet eredményez-e, mint amire sokan számítanak. Jelenleg azt lehet tapasztalni, hogy nagyobb részben hitel felhasználásával vesznek ingatlanokat a lakáscélra vásárlók.

Aki pedig bérelne, az a lakások között talál néhány ajánlatot Érden, igaz eközben jelentős a kereslet irántuk, így egy jó helyen lévő, közepes méretű, kétszobás lakásért is elkérhet a tulajdonosa akár 200 ezer forint feletti havidíjat is – tette hozzá az ingatlanközvetítő.