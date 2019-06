Megismétlődhet a 2013-as nagy dunai árvíz-katasztrófa?!

A hat évvel ezelőtti árvíz megkímélte a Felső-Tisza vidékét, de a Duna vonalán, több helyen is kiöntött a hirtelen, nagy mennyiségben lehullott csapadék hatására. Mivel most is jelentős mennyiségű csapadék hullott és folyamatos készültség volt a hazai folyókon, a HelloVidék arra volt kíváncsi, milyen árvízvédelmi-fejlesztések történtek, illetve melyek még a kritikus térségek.