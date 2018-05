Megint díjat kapott a Cordia

Újabb elismerést érdemelt ki Magyarország vezető lakóingatlan-fejlesztője, a Cordia. A Futureal-csoporthoz tartozó társaság projektjei közül ezúttal a budapesti XIII. kerületben épülő Marina Life nyerte el a legjobb pesti ingatlanfejlesztés díját a 100 lakásosnál nagyobb beruházások körében. A Portfolio Lakás 2018 Konferencia résztvevői szavazták meg a portál olvasóinak voksai alapján szűkített listákból a legjobbakat.

A Marina Life építkezése idén áprilisban indult el, az első ütemben épülő 206 otthont a tervek szerint 2020 első negyedében adják át, míg a hasonló volumenű második ütem 2020 harmadik negyedében készülhet el. Az épület szomszédságában két további Cordia-fejlesztés is megvalósul: a Marina Garden építkezése már elkezdődött és hamarosan indulnak a vízparti Marina Portside munkálatai is.

A most díjazott fejlesztés különlegessége a tágas belső kert, illetve az, hogy a Marina Life mindössze néhány perc sétára található a Duna-parttól, a leendő lakókat így nyugodt, kényelmes környezet várja. A terület közlekedési kapcsolatai is kiválóak, hiszen Budapest első számú irodafolyosója, a Váci út mindössze 250 méter távolságra van, így mind a Belváros, mind az M0 körgyűrű könnyen megközelíthető. Szintén a közelben található az M3-as metró, a dunai hajójáratok és számos busz megállója, de néhány saroknyira van a főváros egyik legfontosabb bevásárló- és szórakoztató központja, a Duna Plaza is.

„Büszkék vagyunk arra, hogy az idén is díjat érdemelt ki egy fontos Cordia-projekt” – mondta Földi Tibor, a Cordia vezérigazgatója. Hozzátette: „az elismerés azért is fontos, mert számunkra a Marina part – a klasszikus zöldövezeti és belvárosi helyszínek mellett – új fejlesztési helyszínnek számít. A szintén itt épülő Marina Garden lakásai közel 100%-ban már vevőre találtak, a közvetlenül a vízparton megvalósuló Marina Portside pedig az idei Lakásvásáron mutatkozott be először”.