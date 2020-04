Még jobb közparkokat! Legyen zöldebb Budapest!

Nem kevesebb, mint 6 fővárosi park megújításáról mondhatja el most véleményét, hogy zöldebb lehessen a főváros. A járvány miatt most kerülni kell köztereinket, a vírushelyzet enyhülésével a budapestiek ismét több időt akarnak majd a szabadban tölteni. A Fővárosi Önkormányzat fontos célja, hogy több és jobb park álljon a városlakók rendelkezésére.

Most a tervezett Városháza park és öt másik helyszín esetében online szólhatnak bele a budapestiek, hogy milyen legyen a város vagy mit gondolnak a már korábban megvalósult fejlesztésekről. Maradjanak otthon és tervezzenek velünk! Számít az Ön véleménye is! – tett közzé felhívást a főváros vezetése.

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából hat park – a Városháza park, a Városmajor, a Vérmező, a II. János Pál pápa park, a Nehru part és a Horváth-kert – megújításának online véleményezése indult meg április közepén a kozossegitervezes.hu oldalon. A felmérésben a jelenlegi használati szokások és a jövőre vonatkozó vágyak egy egyedi, hazai fejlesztésű térképes felületen jelennek meg, megalapozva a további fejlesztési irányokról szóló gondolkodást.

A hat helyszín sokban különbözik egymástól, de közös bennük, hogy a megújítás után mindegyik az eddiginél több lehetőséget biztosít majd a budapestieknek szabadidejük kellemes és egészséges eltöltésére. Mindegyik hatalmas potenciállal bír a szabadidő tartalmas és egészséges eltöltése szempontjából.

A Deák tér szomszédságában található Városháza park ma még alig-alig létezik. Az összesen mintegy másfél hektáros terület kétharmada jelenleg az önkormányzat hivatali parkolójaként szolgál, amit kerítés zár el a Károly körút felé eső részektől. A közös gondolkodás itt szinte a nulláról indulhat, célja ebben az esetben az, hogy együtt döntsük el, milyen formában nyíljon ki a budapestiek előtt a város egyik legértékesebb telke.

A Vérmező szerepe kiemelkedő a város életében, hiszen ez a park is része a budai parktengelynek, amit erősíteni, bővíteni, fejleszteni kell. Ezen helyszín esetében egy távlati jövőkép meghatározásához hívja a városlakókat a Fővárosi Önkormányzat partnerségben Budavár I. kerület Önkormányzatával.

Hasonló és mégis más a Horváth-kert esete is. Ez a park is része a budai parktengelynek, összekapcsolja a Tabánt a Vérmezővel. Bár területe elmarad nagyobb szomszédai mellett, összekötő szerepéből fakadóan itt is nagyon fontos, hogy a környékbeliekkel közösen milyen zöldfelület-fejlesztési irányokat határoz majd meg az önkormányzat.

A II. János Pál pápa téren az elmúlt évtizedben három nagyobb fejlesztésre került sor. A Főváros Önkormányzatot egyrészt az érdekli, hogy a park használói mennyire látják sikeresnek ezeket a beruházásokat, másrészt pedig a további jobbító javaslatokat is szeretné megismerni.

A Nehru part is nagy változáson ment keresztül az elmúlt években. A 2018-as nívódíjas fejlesztés óta rengetegen látogatnak ide, hogy a Duna közelségét és a lélegzetelállító budapesti panorámát élvezzék. Az önkormányzat célja ebben az esetben elsősorban az, hogy megismerje a városlakók véleményét a korábbi beruházásról.

Kevesen tudják, hogy a Városmajor Budapest legidősebb közparkja. További fejlesztéséről tavaly kormánydöntés is született. Bár a Városmajor jelen formájában is az egyik legnépszerűbb park a városban, a szabadidős területek közé beékelődő elzárt funkciók és a zöldfelület állapota miatt sokat lehetne még emelni a fényén. A Fővárosi Önkormányzat szeretné, ha a hamarosan, várhatóan ez év augusztusában kiírt tervpályázat során a park használóinak hangját is meghallgatnák majd, ezért elkezdi egybegyűjteni a véleményeket.

A hat helyszínről szóló online párbeszédnek a BudapestDialog csapata által újonnan fejlesztett www.kozossegitervezes.hu ad otthont, ahol nem csak a kérdőív kitöltésére, hanem – regisztrációt követően – a kommentelésre, online beszélgetésekre is mód nyílik.

A Fővárosi Önkormányzat bízik abban, hogy sok budapesti él majd a véleménynyilvánítás lehetőségével, és így sikerül valóban közösen alakítani az élhető, fenntartható várost. Felhívásukban ez áll: számítunk a véleményére! Legyen zöldebb Budapest!