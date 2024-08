Érdekes trend látszik most a piacon. Ezen a héten nagyon sok ingatlannak növelte az árát tulajdonosa, és igazán kevesen voltak azok, akik árat csökkentettek. Ezek között is meglepően sok volt az exkluzív kialakítású luxusotthon, melyek közül volt amelyiknek 100 millió forinttal is csökkentették az árát. Három ilyen különleges ingatlan is belekerült mai válogatásunkba, illetve egy…

The post Luxusotthont is vehetsz most milliókkal olcsóbban appeared first on Otthontérkép Magazin.