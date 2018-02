Luxus és ökotudatosság Jane Fonda otthonában

Majdnem négymillió dollárt volt kénytelen engedni Jane Fonda és Richard Perry Beverly Hills-i háza árából, pedig az otthon kifejezetten szép és amellett, hogy tele van luxussal, még környezettudatos is.

A relatív pénzügyi bukás azért is meglepő, mert a ház kifejezetten elegáns, egyszerre modern és élhető, ráadásul még jó helyen is van, tehát akár el is mehetett volna az eredetileg meghirdetett közel 13 millió dolláros áron.

De nem ment, olyannyira, hogy először 10 millióra vitték le az árát, hogy aztán végül 8,5 millió dollárért adják el az év elején. A vevő mindenesetre jól járt vele szerintünk.

A bukás persze nézőpont kérdése, hiszen a hollywoodi (ex-)pár 2012-ben vásárolta 7 millió 290 ezer dollárért a házat Beverly Hills népszerű, ám ennek megfelelően rendkívül drága Trousdale Estates részén.

A 660 négyzetméteres, kétszintes, a 60-as évek modern építészeti stílusában épült ház a Coldwater kanyon felett áll egy meredek domboldalon. Négy háló- és 7,5 fürdőszobája van.

A ház a csillogó luxust és az ökotudatos életmódot ötvözi: ragyogó, üvegfalú lift, bambusz padló, napelemek, UV-bevonatos dupla, attraktív termálüveg ablakok találhatók benne.

A tágas, nyitott terű lakótérben kétszintes, kombinált nappali-étkező található masszív, kőből épült kandallóval, ami egy bárral határos, a szeparált, barátságos konyha középső szigetét és üveges tűzhelyét drámai hatást keltő üvegfallal választották le.

Van egy kis dolgozószoba beépített könyvespolcokkal, az alsó szinten pedig egy medencére nyíló edzőterem. A nagy szórakoztatótérben társalgó, médiaközpont, és egy bár található.

A ház hátuljában az üvegfalakból nyílik a fedett napozóterasz, a napenergiával fűtött medence és a beépített tűzrakóhely. Innen is gyönyörű a kilátás a kanyonra és a városra.

A nyolcszoros Golden Globe-, kétszeres Oscar- és egyszeres Emmy-díjas sztár, Jane Fonda decemberben ünnepelte 80. születésnapját, ráadásul újra egy sikeres sorozatban a Frankie és Grace-ben szerepel.

Kérdés, mennyire boldog mostanában, hiszen tavaly 8 év együttlét után szakított a zenei producer Richard Perryvel.

(Fotó: Jade Mill Estates)