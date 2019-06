Legyen balatoni nyaralód szabadstrand közelében!

A balatoni nyaralók a mai ingatlanárak mellett egyáltalán nem olcsóak, olyat, ami saját vízparttal is rendelkezik, pedig még drágán is nehéz találni. Így felértékelődnek azok az ingatlanok, amelyek közel vannak a vízparthoz, strandokhoz, de hiába egy kedvező elhelyezkedésű ingatlan, ha megvásárlása után még a mindennapos strandbelépő árával is számolnunk kell.